Più illuminazione, panchine e giochi per i più piccoli: pronto il nuovo giardino di viale Kennedy (Di giovedì 6 agosto 2020) La vecchia 'aiuola' spartitraffico in viale Kennedy, a Poggiofranco, diventa un piccolo giardino. La nuova area verde è stata inaugurata in questi giorni, alla presenza dell'assessore ai Lavori ... Leggi su baritoday

virginiaraggi : Ieri sera abbiamo acceso la nuova illuminazione del Parco lineare delle Mura Aureliane. Ora, 78 nuovi proiettori co… - litafleurr : comunque odio che il telefono saturi sempre troppo le foto, l'illuminazione del pc mi confonde sempre perchè è molto più tenue - baritoday : Più illuminazione, panchine e giochi per i più piccoli: pronto il nuovo giardino di viale Kennedy… - TuzioristaGreen : RT @ale_ieva: Questa è la Spiaggia Libera S.P.Q.R., il nuovo impianto di illuminazione, realizzato da #Acea su richiesta del #XMunicipio, c… - ciolonap : RT @ale_ieva: Questa è la Spiaggia Libera S.P.Q.R., il nuovo impianto di illuminazione, realizzato da #Acea su richiesta del #XMunicipio, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Più illuminazione Il camper più costoso al mondo venduto a Dubai Deluxeblog