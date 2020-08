Pisciotta, tamponi negativi. Il sindaco: “Respiriamo aria nuova” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Arriva dalla Protezione Civile COC di Pisciotta e dal sindaco Ettore Liguori l’aggiornamento ufficiale di giovedì 6 agosto sul contagio da Covid 19. “In relazione all’esito dell’ultimo screening ultimi si rende noto alla cittadinanza e agli ospiti delle strutture turistiche che tutti i tamponi effettuati nei giorni scorsi sui nuclei familiari entrati in contatto con le ultime persone risultate positive (il minore che aveva frequentato la ludoteca in località Caprioli) hanno dato esito negativo; tutti i ‘positivi’ sono in isolamento; tutte le persone con cui erano entrati in contatto sono state sottoposte a tampone, tutte con esito negativo”. Il sindaco Ettore Liguori: “Tutti i ... Leggi su anteprima24

“Tutti i tamponi effettuati nell’ambito dei nuclei familiari interessati alla frequentazione da parte di bambini della ludoteca di Caprioli, hanno dato esito negativo. Ciò ragionevolmente significa ch ...

Aumenta il numero complessivo dei morti da Covid in Campania, salito ora a 438 dopo il decesso di altre due persone come specificato nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione C ...

