Piogge e temporali nel Sannio, scatta l’allerta meteo (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole dalle 14 alle 20 di oggi per temporali sulle zone 4, 5 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 7: Tanagro). Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Le precipitazioni, nella zona 4 riguarderanno soprattutto l’Alta Irpinia, mentre nella zona 5 si manifesteranno prevalentemente nel settore interno. Si prevedono nelle aree interessate dall’allerta meteo anche raffiche di vento nei temporali. La criticità idrogeologica ... Leggi su anteprima24

Il vortice di bassa pressione che ha attraversato l'Italia continua ad esercitare la sua azione al Sud della Penisola rinnovando rovesci e temporali. Nella notte bersaglio delle piogge che a tratti so ...

Meteo Catanzaro: mercoledì variabile, poi temporali

Aggiornamento previsioni meteo Catanzaro, mercoledì, 5 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, non sono previste piogge. Durante la giornata ...

