Piazza con Almirante a Terracina | contrari i figli di Berlinguer | Così si azzera la storia

"Perché confondere due personalità Così diverse che si sono combattute e che sono state e che restano antagoniste?" Anche la famiglia dello storico segretario del Pci si oppone alla mozione di FdI che aveva già fatto insorgere l'Anpi

Terracina, i figli di Berlinguer: "Intitolare la piazza con Almirante azzera la memoria"

Questa una delle principali ragioni che ha portato anche i figli di Enrico Berlinguer a dire no all'intitolazione a Terracina di una piazza al padre e a Giorgio Almirante. Bianca, Maria ...

