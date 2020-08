Piatek pronto a tornare in Italia, c’è l’accordo con la Fiorentina [DETTAGLI] (Di giovedì 6 agosto 2020) Krzysztof Piatek torna in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, la Fiorentina ha praticamente trovato l’accordo con l’Hertha Berlino per il ritorno in Italia dell’ex centravanti di Milan e Genoa. L’attaccante polacco arriverà in prestito con riscatto obbligatorio. Dopo l’exploit al Genoa, dove era arrivato dal KS Cracovia, Piatek ha fatto molto bene da gennaio a giugno 2019 con il Milan. Il suo rendimento è nettamente calato nella seconda stagione Italiana e anche in Bundesliga è riuscito a realizzare soltanto 4 gol in 13 partite. La Fiorentina crede nel suo rilancio e si parla di cifre importanti per il riscatto.L'articolo Piatek pronto a tornare in ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, #Piatek pronto a tornare in Italia, c’è l’accordo - - violanews : 'Piatek abbordabile, l'Hertha pronto a venire incontro alla Fiorentina. Ecco chi rimane davanti' -… -