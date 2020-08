Piacenza, bimba di 4 anni cade in piscina: morta dopo due giorni di agonia (Di giovedì 6 agosto 2020) Non ce l’ha fatta la bimba di 4 anni caduta in piscina a Piacenza due giorni fa. La piccola è spirata questa mattina all’ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata in eliambulanza dopo l’incidente. Piacenza, morta bimba di 4 anni caduta in piscina La tragedia si è consumata nella piscina di casa. La bimba di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

