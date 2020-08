Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo, il trailer del nuovo film di Disney+ (Di giovedì 6 agosto 2020) Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’Universo, dal 28 agosto il nuovo film animato di Disney+. Il trailer in italiano A partire dal 28 agosto, sulla piattaforma Disney+, sarà disponibile il nuovo film originale Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’Universo. Si tratta del secondo lungometraggio basato sulla popolare serie animata targata Disney, in onda per quattro stagioni su Disney Channel dal 2007 fino al 2015, anno in cui la serie ha chiuso i battenti poiché Dan Povenmire e Jeff Marsh – i ... Leggi su dituttounpop

