Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo, il trailer del lungometraggio in arrivo su Disney+ (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 28 agosto arriverà su Disney+ Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l'Universo, ecco il trailer del lungometraggio animato. Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l'Universo, di cui è stato condiviso il trailer, è il nuovo Film animato che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Disney+ da venerdì 28 agosto. Il video mostra il momento in cui Candace viene rapita dagli alieni e portata su un altro pianeta, costringendo i givani protagonisti a intraprendere un'incredibile avventura per provare a salvarla. Phineas and Ferb il ... Leggi su movieplayer

