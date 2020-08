Pessina, priorità al Milan: l'Atalanta alza il prezzo (Di giovedì 6 agosto 2020) LEGGI ANCHE -> Mercato Milan " Affare Aurier: si tratta sul prezzo Calciomercato Milan, la situazione Pessina Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che l'Atalanta si riprenderebbe volentieri Pessina, ... Leggi su milanlive

Ultime Notizie dalla rete : Pessina priorità

MilanLive.it

C’è anche Matteo Pessina tra i giocatori che il Milan valuta per rinforzarsi. La sua stagione all’Hellas Verona è stata positiva e la dirigenza sta pensando di riportarlo a Milanello. Ma bisogna fare ...Una doppietta che potrebbe rinforzare due ruoli cruciali per il Milan. I rossoneri – come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – stanno pensando a Chiesa e Milenkovic. Due priorità per il pros ...