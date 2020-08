Persino in Olanda hanno compreso la giusta battaglia italiana sul Recovery Fund (Di giovedì 6 agosto 2020) Trouw, uno storico quotidiano olandese, in questo recente pezzo titola “I quattro frugali hanno commesso un’enorme gaffe economica con la loro metafora del quaderno dei conti familiari”. L’autrice è Irene van Staveren, professoressa di Pluralist Development Economics all’istituto per gli studi sociali dell’Università Erasmo da Rotterdam. Da cosa prende il la la riflessione? Proprio dall’Italia. Infatti l’articolo parte così: “Quale Paese credete spenda ormai da 30 anni meno di quanto non incassi in introiti fiscali? I Paesi Bassi? Assolutamente no. Allora la Germania? Neppure. È l’Italia. Il Paese da cui Rutte pretendeva che dovesse prima attuare riforme per poter beneficiare di aiuti europei. Il Paese a cui Rutte, semmai, era disposto solo a dare prestiti, anziché donazioni, ... Leggi su ilblogdellestelle

Non parliamo dell’Italia a sovranità limitatissima, ovviamente, ma, per esempio, dell’Olanda che nella primavera del 2021 ... le falle rimaste aperte dopo il Patriot Act. Potrebbe persino aprirsi lo ...

Merkel e Macron soccorrono l’Italia per salvare Germania e Francia

Germania e Francia si sono accorti che era cambiata l’aria politica nel Vecchio continente e che non conveniva più fare i gradassi. Il commento del direttore del quotidiano Italia Oggi, Pierluigi Magn ...

