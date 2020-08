Per un’informazione meno faziosa, anche dopo il Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Il giornalismo professionale ha svolto un ruolo essenziale durante la pandemia, raccontando con puntualità l’andamento dell’emergenza sanitaria. Ora che il Covid-19 sembra aver allentato la presa, almeno in Italia, è opportuno che l’informazione continui ad essere animata da spirito di servizio all’opinione pubblica e non si lasci contaminare dal virus della faziosità.Nei giorni scorsi, un gruppo di giornalisti del Wall Street Journal e di altri dipendenti di Dow Jones ha inviato una lettera all’editore del giornale e chief executive officer di Dow Jones, Almar Latour, invocando una distinzione più netta tra fatti e opinioni nelle pagine online.“La mancanza di verifica dei fatti e di trasparenza e l’apparente disinteresse per le prove –si legge nella lettera- compromettono la ... Leggi su huffingtonpost

