Pensionato di Ceglie Messapica si ritrova 117200 euro in meno nel conto in banca, sei denunciati Secondo la denuncia all'origine dell'accaduto un messaggio telefonico (Di giovedì 6 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa in concorso, una 59enne di Napoli, un 61enne di Crispano (NA), un 22enne di Succivo (NA), un 57enne di Napoli, un 40enne di Castel Volturno (CE) e un 36enne originario del Bangladesh residente a Roma. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un Pensionato del luogo, in cui dichiara di aver ricevuto sul proprio telefono cellulare un messaggio contenente un link fittiziamente riportante gli estremi del “Banco di Napoli”, ove gli venivano richiesti il numero del conto corrente e i relativi codici di sicurezza. ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Pensionato di Ceglie Messapica (#Brindisi) si ritrova 117200 euro in meno nel conto in banca, sei denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Pensionato Ceglie Falso messaggio dalla banca: spillano 117mila euro a un pensionato BrindisiReport Rubano oltre 100mila euro dal conto: scoperta la banda, 2 sono Casertani

Succivo / Castel Volturno – I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa in concorso, 6 persone. Si tratta di una 59enne ...

Ceglie Messapica. Detiene illegalmente 47 munizioni, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato in stato di libertà un 76enne pensionato del luogo, per detenzione abusiva di armi. In particolare, in seguito a specifico controllo d ...

Succivo / Castel Volturno – I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa in concorso, 6 persone. Si tratta di una 59enne ...I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato in stato di libertà un 76enne pensionato del luogo, per detenzione abusiva di armi. In particolare, in seguito a specifico controllo d ...