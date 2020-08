Pavona, grosso incendio in un pollaio: morti carbonizzati tutti gli animali (Di giovedì 6 agosto 2020) Terribile incendio a Pavona dove, nella tarda mattinata di oggi, un pollaio è stato completamente devasto dalle fiamme. Nel rogo tutti gli animali presenti nella struttura sono rimasti uccisi carbonizzati. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Marino, con l’autobotte 15A. Le fiamme, che si sospetta abbiano una natura dolosa, hanno raso al suolo anche centinaia di metri di vegetazione in via Santa Maria Fornarola, rischiando di espandersi fino alle abitazioni circostanti. Tanta la paura tra i residenti che, vedendo l’enorme colonna di fumo nero e le fiamme hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

