Paura a Sabaudia, ragazzino si perde in spiaggia: famiglia rintracciata grazie ad Instagram (Di giovedì 6 agosto 2020) Sabaudia, questo pomeriggio un ragazzino di 10 anni si è smarrito sulla spiaggia. Aveva perso l’orientamento ed era visibilmente agitato. I bagnini della cooperativa Blu work si sono resi conto della situazione ed hanno cercato di tranquillizzarlo. Il ragazzino non aveva con sè nulla pertanto si è rivelata preziosa l’idea di risalire alla famiglia del bambino attraverso i social, Instagram nella fattispecie. I genitori sono andati subito a prenderlo, il giovane si era allontanato di circa 2 chilometri. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Paura a Sabaudia ragazzino si perde in spiaggia: famiglia rintracciata grazie ad Instagram - #Paura #Sabaudia… - CorriereCitta : Paura a Sabaudia, ragazzino si perde in spiaggia: famiglia rintracciata grazie ad Instagram - ultima_ora : RT @ultimenotizie: A #Sabaudia torna la paura #coronavirus. Questa volta direttamente sulle spiagge. Ieri sera sono infatti arrivati i risu… - infoitinterno : Bagnino positivo al Covid 19 a Sabaudia, caso indice dalla Spagna. E' paura contagi a Latina e provincia - infoitinterno : Paura a Sabaudia, nuovi contagi in due stabilimenti: 6 infettati -