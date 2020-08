Parma, ds cercasi: incontro positivo con Baccin. La situazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Parma prosegue il casting dei direttori sportivi: incontro positivo con Dario Baccin, attuale dirigente dell’Inter Il Parma ha concluso l’incontro con Dario Baccin, attuale dirigente dell’Inter, per il ruolo da direttore sportivo che affiancherà Alessandro Lucarelli nella gestione dell’area tecnica. Come riportato da Sky Sport, il colloquio è stato positivo. Dopo aver sentito l’ex Cagliari Marcello Carli, i ducali si confronteranno anche con il terzo candidato Federico Cherubini della Juventus nella giornata di lunedì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Caro Aldo, è opinione diffusa che fra i principali problemi del nostro Paese vi siano l’enorme evasione/elusione fiscale, la corsa al consenso a breve termine dei politici e, con accenti variegati, la ...

Inter Getafe: Conte ha annullato Bordalas – ANALISI TATTICA

Pur avendo sofferto, l’Inter di Conte ha messo la gara su binari che hanno fatto emergere le difficoltà del Getafe. Analisi tattica Inter-Getafe è stato un match poco lineare, che ha avuto fasi molto ...

