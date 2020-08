Papa: non valido battesimo con formula 'noi' (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 06 AGO - Il battesimo impartito usando la formula 'noi ti battezziamo' non è valido, è come se non sia mai stato fatto. Lo ha stabilito la Congregazione per la Dottrina ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 AGO - Il battesimo impartito usando la formula 'noi ti battezziamo' non è valido, è come se non sia mai stato fatto. Lo ha stabilito la Congregazione per la Dottrina de ...

