Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia parlano di luna di miele: “C’è il desiderio del per sempre” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra che l’amore sia ormai esploso, tanto che i due, che si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembrano essere più legati che mai. I due si sono fatti fotografare ed intervistare da Chi ed hanno raccontato della fantastica “luna di miele” che stanno trascorrendo negli ultimi mesi, approfittando del momento per riposarsi e per conoscersi meglio reciprocamente. Paolo e Clizia pensano al futuro La prima a parlare apertamente di “futuro” è Clizia Incorvaia: “Al primo bacio avevamo capito entrambi che c’erano intensità e magia. E futuro”. L’influencer tiene ... Leggi su thesocialpost

