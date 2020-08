Pallotta: “Accordo raggiunto con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma” (Di giovedì 6 agosto 2020) Jim Pallotta ha dichiarato: “Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del Club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”. Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo Pallotta: “Accordo raggiunto con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - Solano_56 : #Friedkin attende una risposta da #Pallotta: c'è la volontà delle parti di trovare un accordo entro agosto. Ryan F… - sportli26181512 : La Roma passa da Pallotta a Friedkin, affare da 591 milioni: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - La Roma passa a Dan Friedkin.… - abbeyuk : RT @angelomangiante: È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e già… - ReteSport : #PALLOTTA HA CEDUTO LA ROMA! Dan #Friedkin: “Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di imme… -

