Palermo: bimbo morto a 4 mesi, Procura apre inchiesta (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – La Procura di Palermo sta indagando sulla morte di un bambino di neanche 4 mesi morto ieri all’ospedale dei Bambini, dove era stato accompagnato dai genitori disperati. I medici hanno provato a rianimarlo per più di 30 minuti. I magistrati cercano di capire i motivi della morte del piccolo. Non si esclude un caso di ‘morte in culla’, una sindrome che colpisce i neonati senza patologie particolari. Alla notizia del decesso del piccolo i familiari hanno dato in escandescenza al pronto soccorso. E’ stato necessario l’intervento della Polizia per calmare gli animi. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo che sarà eseguita al Policlinico di Palermo. ... Leggi su calcioweb.eu

