Pagati per fare sesso e testare materassi: la bizzarra offerta di lavoro (Di giovedì 6 agosto 2020) su un sito di recensioni Un esperimento perfetto per una coppia e persino retribuito. Su Sleep Standards, un sito di consigli sul sonno e recensioni di prodotti vari, è apparso un bizzarro annuncio: si cercano coppie che facciano sesso ogni settimana su un materasso diverso e forniscano un feedback su quale, tra i vari provati, sia il migliore per avere rapporti con il partner. Il lavoro è persino retribuito: 3mila dollari, destinati a cinque fortunate coppie che si lanceranno nell’esperimento. “Vi invieremo un nuovo materasso ogni settimana e tutto ciò che dovrete fare sarà darci le vostre sincere recensioni su quanto sia buono quel materasso per il sesso”, scrivono nell’annuncio. Si legge poi: “Sappiamo tutti che un materasso cattivo può portare a ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Pagati per Pagati per fare sesso e provare i materassi: la stravagante offerta di lavoro di un sito di recensioni greenMe.it Ortaggi sottopagati, Coldiretti: meglio regalarli

Cinquemila chilogrammi di carote, patate, radicchio e altre decine di cassette di verdure sono stati consegnati al vescovo Pietro Santoro della Diocesi di Avezzano per le persone in difficoltà ...

Noccioleti, 70 ettari di terreni alla Loacker

Vanno alla Loacker settanta ettari potenziali di terreni delle Marche, per produrre nocciole italiane da destinare all’industria dolciaria. Coldiretti ha presentato ieri pomeriggio all’Abbadia di Fias ...

Cinquemila chilogrammi di carote, patate, radicchio e altre decine di cassette di verdure sono stati consegnati al vescovo Pietro Santoro della Diocesi di Avezzano per le persone in difficoltà ...