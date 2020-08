Ouija- L’origine del male: Recensione, Trama, Cast (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel 2016 è uscito il film horror Ouija- L’origine del male, diretto dalla Regista Mike Flanagan. La figlia di una vedova diventa vittima di uno spirito maligno, la loro vita non sarà più la stessa e dovranno capire come debellare questa presenza. In Italia al Box Office Ouija- L’origine del male ha incassato 728 mila euro nel primo weekend. Leggi anche: Ouija: Recensione, Trama, Cast Ouija- L’origine del male: Film Il film Ouija-L’origine del male è il sequel del film Ouija, in questo secondo film si entra da subito nell’argomento paranormale ma in modo diverso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

