Oroscopo di oggi, venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni (Di venerdì 7 agosto 2020) Ecco l’Oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2020. Un’altra settimana di lavoro è volata e ci ha portato diretti verso il weekend. Quali sorprese riserverà ai segni dello zodiaco? L Luna approderà nel segno dell’Ariete e porterà con sé grinta e voglia di fare. Venere, finalmente, inizierà un transito che la porterà dritta dritta in Cancro, scombussolando le sorti amorose di molti segni, come lo Scorpione, i Pesci e il Cancro stesso. Curiosi di scoprire come sarà la vostra giornata ? Leggete, di seguito, l’Oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni. Oroscopo di oggi venerdì 7 agosto ... Leggi su giornal

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Oroscopo di oggi 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri - Fprime86 : RT @SkyTG24: Oroscopo di oggi 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri - SkyTG24 : Oroscopo di oggi 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri - PrimaStampa_eu : Oroscopo di oggi venerdì 7 agosto segno per segno: - GiorgioFinello : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 6 agosto, con la Luna nel segno dei Pesci. Buon retweet, se volete, e felice giornata ??… -