Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli racconta il dramma della malattia (Di giovedì 6 agosto 2020) La figlia dell’attrice Ornella Muti, Naike Rivelli, è tornata a parlare del dramma personale che ha vissuto, legato a un problema fisico che coinvolge moltissime donne. Ultimamente è tornata a parlare della propria vita privata la figlia della attrice Ornella Muti, Naike Rivelli. L’artista ha scelto di raccontare le difficoltà che ha vissuto, il suo … Leggi su viagginews

La figlia di Ornella Muti racconta il dramma: Non ce la faccio più! Lo sfogo in un video su internet. Terribili conseguenze per la sua salute. Naike Rivelli ha deciso di aprirsi ai suoi fan, raccontan ...Era il 1981, i due erano all’apice del loro successo e divisero il set sia de “Il bisbetico domato” che di “Innamorato pazzo”: tra questi due set scattò la scintilla che li portò a tradire i rispettiv ...