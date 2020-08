Open Fiber amplia project financing per nuovo piano industriale (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Open Fiber amplia il project financing a supporto del nuovo piano industriale e lo porta a oltre 4,1 miliardi di euro con un incremento dell’importo siglato nel 2018 per ulteriori 675 milioni di euro. Lo rende noto la società specificando che si tratta della “più grande operazione di finanza strutturata finalizzata allo sviluppo di una rete d’accesso in fibra ottica in Europa”. “Dopo aver già cablato, con una rete in fibra ottica, 9 milioni di unità immobiliari su circa 20 milioni a fine piano, il nuovo piano industriale messo in campo dalla società nel mese di maggio poggia su 3 obiettivi principali: ... Leggi su quifinanza

