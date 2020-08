Omotransfobia: approvata la legge contro le discriminazione di genere (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La regione Campania guadagna un traguardo importante approvando la legge contro l’Omotransfobia. Le “Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche legislative”, sono state approvate alla quasi unanimità dal consiglio regionale con 34 voti favorevoli e solo uno contrario. La legge era stata proposta dall’Associazione Arcigay, da tempo impegnata in prima linea per contrastare le discriminazione di genere e tutelare la libertà di essere e amare chi si vuole. La legge approvata in aula è composta da 13 articoli e prevede la costituzione di un ... Leggi su anteprima24

