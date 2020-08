Omaggio a Zavoli, Monica Maggioni riceve i complimenti in diretta, ma gela tutti: "Ne riparliamo domani alle 10" (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Omaggio sentito e affettuoso nei confronti di Sergio Zavoli, che tuttavia non ha raccolto la giusta risposta da parte del pubblico, con gli spettatori che si sono fermati a quota 925.000, pari ad uno share di poco superiore al 5%. Per la prima serata Raiuno un dato tra i più bassi della sua storia, ma allo stesso tempo una buona dimostrazione di ‘servizio pubblico’ grazie al ricordo del grande giornalista scomparso all’età di 96 anni.Monica Maggioni ha dato spazio alla parola e ai filmati d’epoca, affidandosi agli interventi – tra gli altri – di Bruno Vespa e del neo direttore di Rai News Andrea Vianello. A sorpresa c’è stato spazio anche per Franco Bonisoli, l’ex brigatista che sparò in via Fani nel marzo 1978 e che Zavoli ... Leggi su blogo

