Olimpiadi Tokyo: cinque cerchi rimossi dalla baia per manutenzione (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo scorso 24 gennaio venivano inaugurati i cinque cerchi nella baia nell’area di Odaiba, ora per manutenzione è tempo di rimuoverli. Nessuno nel mese di gennaio, a sei mesi esatti dall’inizio, avrebbe mai potuto pensare al rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo. Ma la pandemia globale di Covid-19 non solo ha posticipato l’evento di un anno ma ha messo a rischio anche l’intera organizzazione per il 2021. Sta di fatto che i cinque cerchi olimpici ora sono stati rimossi dalla baia e riportati a Yokohama dove erano stati fabbricati. Lo storico monumento dovrebbe tornare al suo posto fra circa cinque mesi nella speranza che questo incubo mondiale volga al termine. Leggi su sportface

