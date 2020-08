Ok del Senato a dl doppia preferenza in Puglia, è legge (Di giovedì 6 agosto 2020) Via libera definitivo del Senato al disegno di legge di conversione del decreto sulla doppia preferenza di genere nella legge elettorale della Puglia. I sì sono stati 149, gli astenuti 98 (Lega, Fi e Fdi), nessun contrario. L'Aula del Senato ha definitivamente approvato con 149 voti favorevoli, nessun contrario e 98 astenuti , il decreto legge che introduce la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale in Puglia. In precedenza l'Assemblea aveva respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità posta dalla Lega.La norma fa scattare, in particolare, i poteri sostitutivi del Governo e dispone che nel caso in cui siano espresse due preferenze per ... Leggi su ilfogliettone

matteosalvinimi : ??PROTESTA DELLA LEGA OGGI IN SENATO Atti secretati dal governo sul Coronavirus, che cosa c'è da nascondere? Il Par… - 6000sardine : 'Il maschio solitamente si accoppia con quattro-cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamen… - RiccardoLuna : Ministro @robersperanza in Senato ha detto: 'La regola della trasparenza è quella cui non intendiamo rinunciare'. P… - atlantidelibri : RT @6000sardine: 'Il maschio solitamente si accoppia con quattro-cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non… - gioporce : RT @MPenikas: LN Regionali, via libera dell’Aula del Senato al decreto sulla parità di genere. Ora è legge. Boccia: “Risultato storico” htt… -