«Obiettivo mancato, ma di certo non molliamo» (Di giovedì 6 agosto 2020) Mirko Salvi, portiere delle Cavallette: «Un club come il GC, insieme ai suoi grandi fans, non può restare a lungo in B» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Obiettivo mancato, ma di certo non molliamo» - valkiller8 : @IsabelDec37 Stava facendo un'analisi della stagione. E quindi sí avendo mancato l'obiettivo a cui teneva di più st… - iFonz87 : RT @PRESBITERMAX: La corresponsabilità dei laici nella #Chiesa è il grande obiettivo mancato del Vaticano II. Le derive (inerzia e clerical… - Pistacchio89 : @Il_Paradroide L’atomica di Nagasaki ha mancato l’obiettivo di circa 4 km ma la città è stata distrutta ugualmente,… - MrPokoto : RT @PRESBITERMAX: La corresponsabilità dei laici nella #Chiesa è il grande obiettivo mancato del Vaticano II. Le derive (inerzia e clerical… -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo mancato Conficoni: un altro obiettivo mancato Il Gazzettino Gucher fissa già il nuovo l’obiettivo: vogliamo continuare a stupire

Siega ammette: dispiace essere usciti in questo modo a Frosinone perché ci meritavamo i playoff per quanto fatto durante la stagione Protagonisti Robert Gucher e Nicholas Siega sono stati due punti d ...

Siega ammette: dispiace essere usciti in questo modo a Frosinone perché ci meritavamo i playoff per quanto fatto durante la stagione Protagonisti Robert Gucher e Nicholas Siega sono stati due punti d ...