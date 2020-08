Nuova Volkswagen e-up! Prova della citycar 100% elettrica (Di giovedì 6 agosto 2020) Agile, scattante e con un'autonomia migliorata: Volkswagen non ha rivoluzionato la e-up!, ma le modifiche apportate dalla casa di Wolfsburg si sono fatte apprezzare nella nostra Prova. La novità ... Leggi su gazzetta

fortuneitalia : La Cinquecento di qualche anno fa o il grazioso pulmino vintage Volkswagen possono diventare gemelli, o quasi, dell… - gponedotcom : Prova Volkswagen T-Cross: un nuovo SUV compatto nella “T-Family”: Anche per la casa teutonica è giunto il momento d… - EcomobileNews : Premio Euro Ncap Advanced al sistema Car2X La nuova tecnologia #Volkswagen Local Hazard Warning, ovvero avviso di p… - wireditalia : Trazione posteriore, 204 cavalli, 246 chilometri di autonomia e un concept d’interni completamente rinnovato: Volks… - infoiteconomia : Nella Concessionaria Autohaus di Atena Lucana alla scoperta della Nuova Golf 8 Volkswagen -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Volkswagen

In viaggio, il nuovo Caddy offre 19 sistemi di assistenza per il comfort e la sicurezza. Tra gli altri, c’è anche il Travel Assist, che per la prima volta su un veicolo commerciale Volkswagen consente ...Agile, scattante e con un’autonomia migliorata: Volkswagen non ha rivoluzionato la e-up!, ma le modifiche apportate dalla casa di Wolfsburg si sono fatte apprezzare nella nostra prova. La novità princ ...