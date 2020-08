“Non succede niente…”. Scomparsa Viviana Parisi e il figlio Gioele, ora parla il marito della donna (Di giovedì 6 agosto 2020) “Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”. parla così in un breve video pubblicato sul suo profilo Facebook Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele. della 43enne e del piccolo non si hanno più notizie da ormai tre giorni, da quando la donna ha lasciato l’auto dopo un incidente stradale sulla A20 Messina-Palermo nel territorio di Caronia. I due sono stati cercati anche sul fondo di due laghetti. I sub dei vigili del fuoco venuti da Palermo hanno scandagliato i fondali di due invasi ... Leggi su caffeinamagazine

