“Non si capisce perché l’Italia proroghi lo stato d’emergenza”. Il duro giudizio del virologo del San Raffaele (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha alzato un polverone suscitando parecchie critiche la notizia della proroga sullo stato di emergenza, decisa dal Governo. Uno tra i pareri contrari è quello di Massimo Clementi, professore ordinario di virologia dell’università San Raffaele di Milano. All’interno di un’intervista concessa alla Stampa, il professore, uno dei più grandi esperti della materia, afferma commentando la decisione dell’esecutivo: “Inspiegabile. Lo stato di emergenza andava bene a a marzo e ad aprile, ma non adesso”. Adesso quello che serve è prestare attenzione alla prevenzione, “c’è troppo allarmismo”. “La malattia e alcune caratteristiche dell’infezione si sono modificate, la carica virale è molto più bassa”. In virtù di ... Leggi su ilparagone

CarloCalenda : #Alitalia tra caos e espedienti per evitare intervento UE, #aspi l’acclamato accordo rimesso in discussione, #Ilva… - LaStampa : «Sono decisioni inspiegabili, la malattia è meno potente». - tancredipalmeri : Lo capisco Conte. Era abituato a una società che appena qualcuno muoveva una critica, muoveva l’head of communicati… - Alba53056840 : RT @Keynesblog: Chiunque conosca realtà della Sanità nel Sud capisce che il governo ha fatto bene a fare un lockdown nazionale. Molte regio… - Antonio47569274 : RT @mgmaglie: Clementi,virologo al SanRaffaele:“Non ci sarà seconda ondata.Non si capisce perché l’Italia proroghi #lostatodemergenza. Deci… -

