Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio Carlos, la novità in famiglia conquista tutti: foto (Di giovedì 6 agosto 2020) Nina Moric è di nuovo felice. Archiviata la storia con Luigi Maria Favoloso, la croata ha trovato un nuovo amore lontano dal mondo dello spettacolo. Il suo nome è Vincenzo Chirico ed è un imprenditore napoletano che vive a Montecarlo ma di lui non si sa altro. Il primo incontro tra loro è avvenuto, come rivelato dalla Moric stessa, in occasione di una cena tra amici. “Be happy, it drives people crazy”, sii felice, fa impazzire le persone, la didascalia della foto che la vede baciare teneramente il fidanzato, con sullo sfondo la meravigliosa Positano. Il post è stato accolto da numerosi like e commenti. Proprio come l’ultimo, che invece la vede ritratta con l’ex, Fabrizio Corona, e il figlio che hanno avuto ... Leggi su caffeinamagazine

toysblogit : Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 - SerieTvserie : Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 - tvblogit : Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5 - zazoomblog : Nina Moric foto con Carlos e Fabrizio: “La vera famiglia è quella del rispetto” - #Moric #Carlos #Fabrizio:… - ric_________ : Bale e Theo Hernández assieme sarebbe più epico di quando durante la candid si scoprì involontariamente che Nina Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric, foto con Carlos e Fabrizio: “La vera famiglia è quella del rispetto” DiLei Vip BOMBA SEXY - Belen e Nina Moric

NAPOLI - Sono state nemiche giurate per anni, si sono contese Fabrizio Corona e per l’ex re dei paparazzi si sono sfidate in tribunale più volte. Ora è tutta acqua passata e Belen Rodriguez e Nina Mor ...

Elena Morali e Luigi Favoloso: arriva l’anello da migliaia di euro

Elena Morali e Luigi Favoloso sempre più innamorati. La coppia è sempre più unita e affiatata e per lei arriva l’anello che vale migliaia di euro. Foto Instagram da https://www.instagram.com/elenamora ...

NAPOLI - Sono state nemiche giurate per anni, si sono contese Fabrizio Corona e per l’ex re dei paparazzi si sono sfidate in tribunale più volte. Ora è tutta acqua passata e Belen Rodriguez e Nina Mor ...Elena Morali e Luigi Favoloso sempre più innamorati. La coppia è sempre più unita e affiatata e per lei arriva l’anello che vale migliaia di euro. Foto Instagram da https://www.instagram.com/elenamora ...