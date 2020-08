Nessuna notizia di Viviana Parisi e del suo bambino: il marito Daniele lancia un appello social (Di giovedì 6 agosto 2020) Dura meno di trenta secondi il video appello che il marito di Viviana Parisi ha deciso di postare sui social per rassicurare sua moglie, per spiegarle che deve tornare a casa, per farle capire che ad attenderla c’è una persona che la ama. Ormai sono passati tre giorni da quando la mamma siciliana è scomparsa nel nulla con il suo bambino di 4 anni. Sono usciti di casa per recarsi in un centro commerciale. Poi avrebbero fatto un incidente stradale e da quel momento, di loro, si sono perse le tracce. Ma Viviana e il suo bambino hanno davvero avuto un incidente? Le piste che le forze dell’ordine seguono sono diverse e non si può escludere che la donna abbia pianificato tutto, per allontanarsi da casa. Spesso quando ... Leggi su ultimenotizieflash

Ma in questo caso Viviana era con il suo bambino, nessuna traccia sembra portare verso altre soluzioni ... e l’angoscia cresce di ora in ora visto che la donna non dà sue notizie.

