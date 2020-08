Nessun dividendo per la società della moglie di Bonolis. Anche Sonia sente la crisi? - (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Galici Nessun dividendo per Sonia Bruganelli quest'anno dalla sua società SDL 2005 a causa del Covid: meno borse firmate e jet privati per la moglie di Paolo Bonolis? Da molti considerata solo come "la moglie di Paolo Bonolis", Sonia Bruganelli in realtà è un'affermata imprenditrice di successo. È titolare al 51% della società di produzioni televisive SDL 2005, che tra le altre cose si occupa Anche di Ciao Darwin e della maggior parte dei programmi del conduttore romano. Sui social la bella Sonia preferisce parlare poco di lavoro e si diverte a mostrare ai suoi tantissimi follower alcuni scorci della sua ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Nessun dividendo Poste, utile giù del 26%. Ma blinda il dividendo ilGiornale.it Trasporto pubblico, è scontro col Governo sui treni a "pieno carico"

Viaggiare con o senza distanziamento su autobus e treni? E' la domanda che ha diviso prima il governo e ora sta dividendo alcune regioni dall'esecutivo nazionale. Il Friuli Venezia Giulia insieme al V ...

L’estate sul fiume Sesia diviso dai burocrati: bagni vietati nel Novarese, ma a Vercelli ci si tuffa

ROMAGNANO SESIA. Il tuffo in acqua che dalle spiagge di Gattinara o Serravalle è consentito, a Romagnano Beach può costare da 25 a 500 euro di sanzione. Il fiume è lo stesso, il Sesia, ma sulla sponda ...

Viaggiare con o senza distanziamento su autobus e treni? E' la domanda che ha diviso prima il governo e ora sta dividendo alcune regioni dall'esecutivo nazionale. Il Friuli Venezia Giulia insieme al V ...ROMAGNANO SESIA. Il tuffo in acqua che dalle spiagge di Gattinara o Serravalle è consentito, a Romagnano Beach può costare da 25 a 500 euro di sanzione. Il fiume è lo stesso, il Sesia, ma sulla sponda ...