‘Nel segno del capitano’: al Pala Ferrara il ricordo di Valentino è sempre vivo (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno, sebbene in forma ridotta, si è tenuto il consueto Memorial “Nel segno del Capitano”, dedicato al compianto Valentino, come sempre organizzato dal’Ass. “Il sogno ed il Sorriso di Valentino” in collaborazione con i volontari dell’A.M.A.S.I.T. del Presidente Nicola Ferrara con patrocinio US ACLI BN del Presidente Ing. Alessandro Pepe . Nonostante la caldissima domenica, il 2 agosto tutti gli amici e compagni di squadra di Valentino, con delle rappresentative provenienti da Capua e Villaricca, hanno partecipato alla manifestazione che è iniziata con il commovente ricordo di Valentino e la benedizione del Parroco di San Lorenzo Maggiore, Don Giovanni ed ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : ??A Sesto San Giovanni (Milano) per il passaggio del sindaco Roberto Di Stefano alla Lega. La nostra famiglia cresc… - chetempochefa : “Cara mamma, ciò che un poeta lascia di bello è un segno che rimane nel cuore eterno di una persona per sempre, e s… - 731valetotto : RT @Corriere: Un arcipelago di Festival nel segno delle «riGenerazioni»: torna Il tempo delle Donne - KeliwebIT : ?? Nuova offerta per l'estate: servizi #hosting in super sconto dal 29 luglio al 31 agosto 2020, per una stagione es… - Corriere : Un arcipelago di Festival nel segno delle «riGenerazioni»: torna Il tempo delle Donne -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Nel segno Coronavirus, mascherine: ecco come si usano Corriere della Sera