Neil Young contro Trump: “Usa la mia musica per campagne di odio” (Di giovedì 6 agosto 2020) Neil Young contro Trump, per l'utilizzo indebito delle sue canzoni. Il cantautore ha accusato formalmente la presidenza degli Stati Uniti d'America di usare la sua musica senza autorizzazione, come colonna sonora per campagne di odio. La replica è già arrivata. Trump ha risposto di pagare regolarmente i diritti d'autore per lo sfruttamento dei brani musicali e di seguire, quindi, la legge in materia. Non è la prima volta che Neil Young lamenta lo sfruttamento non utilizzato della sua musica da parte di Donald Trump ma ora la faccenda sembrerebbe aver raggiunto il tribunale in seguito ad una denuncia formale da parte dell'artista. Era il 16 giugno 2015 e ... Leggi su optimagazine

Corriere : «Trump mi ruba le canzoni». E Neil Young gli fa causa - Linkiesta : Looking for a leader 2020, ecco la canzone che #NeilYoung ha riscritto per sconfiggere Donald #Trump alle elezioni… - ctoniarch : @maurizio_crippa @Neilyoung @NeilYoungNYA Che brutta fine il mio amato Neil Young :( Diventare un Eddie Vedder qua… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Neil Young fa causa a Donald Trump per violazione del copyright delle sue canzoni… - wellnessrain : RT @infoitcultura: Neil Young fa causa a Trump: «Hai usato illegalmente le mie canzoni» -