Nba: Thunder battono Lakers 105-86, 19 punti di Gallinari (Di giovedì 6 agosto 2020)

Segnale forte e chiaro da parte di Danilo Gallinari & Co. ai prentendenti al titolo NBA. L'accelerazione la dà nel primo quarto Shai Gilgeous-Alexander con il break 10-0 cui i Lakers non troveranno pi ...I Thunder tornano in carreggiata dopo la sfortunata prova contro i Nuggets (ko al supplementare) e superano i Lakers riprendendosi così la quinta piazza a ovest. Una partita non bellissima che Okc con ...