Nautica | Il Salone di Genova verso il 60° compleanno

klaus1973_2014 : RT @Gazzetta_it: Il Salone di Genova verso il 60° compleanno #SaloneNautico #Genova - Gazzetta_it : Il Salone di Genova verso il 60° compleanno #SaloneNautico #Genova - NauticaReport : Salone Nautico 2020: appuntamento a Genova dal 1 al 6 ottobre per la 60^ Edizione - mondobarca : Efficacia e sicurezza: le parole chiave dell'edizione 2020 del Salone Nautico Internazionale. #MondoBarcaMarket… - 69conigli : La nuova 43 Wallytender star annunciato del Salone di Cannes. In 13 metri tanto spazio, versatilità, sportività e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nautica Salone

Questa 43esima edizione resterà fedele al DNA del salone, con circa 400 unità esposte da 3 a 43 metri, in acqua o a terra, a vela o a motore, monoscafo o multiscafo, a chiglia rigida o semirigida. Tra ...Il Salone Nautico di Genova fa rotta verso la 60/a edizione, in programma dall’ 1 al 6 ottobre. “Lavoriamo per realizzare un evento che unisca efficacia a sicurezza covid e si confermi l’appuntamento ...