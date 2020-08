Nasce “Creator Vesevo”: 4 milioni per valorizzare il patrimonio Unesco (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Regione Campania investe nella cultura e nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Con un Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Comune di Napoli e i Comuni di Ercolano, Pompei e Torre Annunziata Nasce l’Itinerario Unesco “Creator Vesevo. In cammino tra le gemme Unesco da Napoli a Pompei” che si prefigge la valorizzazione culturale e turistica dei principali percorsi del centro storico Unesco di Napoli e delle aree archeologiche di Ercolano, Pompei e Torre Annunziata. Il progetto è realizzato grazie ad uno stanziamento di 4 milioni di euro ed è così articolato: Il Comune di Napoli è destinatario dell’importo complessivo di euro 3.350.000 per la ... Leggi su anteprima24

