Napoli, Manolas: “Il Barcellona si ferma di squadra. Totti mi ha incoraggiato” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Ho incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci. Si ferma di squadra, senza temerne il talento. Messi è il numero uno al mondo secondo me, per qualità e intelligenza calcistica”. Kostas Manolas, l’eroe di Roma-Barcellona 3-0, è ora al Napoli ma dovrà affrontare ancora una volta i blaugrana in una gara a eliminazione diretta, e in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta il suo stato d’animo a poche ore dal calcio d’inizio al Camp Nou. Il greco ci sarà dopo alcuni problemi alle costole e spera possa tornare anche Insigne: “La pressione è tutta su di loro, spero che Insigne recuperi. Io sto bene, il dolore alle costole è passato”. Leggi su sportface

