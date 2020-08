Napoli, la carica di Manolas: “So come si elimina il Barcellona…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Kostas Manolas sa come eliminare il Barcellona dalla Champions League. Il difensore del Napoli è carico in vista della sfida di sabato sera contro i blaugrana in Champions League e soprattutto ricorda molto bene cosa accadde nel 2018 quando vestiva la maglia della Roma e riuscì a far fuori proprio Messi e compagni.Manolas: "So come si elimina il Barcellona"caption id="attachment 625051" align="alignnone" width="635" Manolas (Getty Images)/captionIl Napoli è pronto ad affrontare il Barcellona al Camp Nou e Kostas Manolas si augura di poter ripetere quando già vissuto in passato. Parlando a La Repubblica, il difensore greco ha commentato la sfida ai blaugran di Champions League ricordando ... Leggi su itasportpress

Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Manolas suona la carica in vista di #Barcellona 'Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: cora… - ItaSportPress : Napoli, la carica di Manolas: 'So come si elimina il Barcellona...' - - Juliano_1926 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Manolas suona la carica in vista di #Barcellona 'Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: cora… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Manolas suona la carica in vista di #Barcellona 'Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: cora… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Manolas suona la carica in vista di #Barcellona 'Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: cora… -