Museo Palermo, la Hall of Fame rosanero: i tifosi votano gli 11 giocatori più rappresentativi della storia (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Palermo e la particolare iniziativa relativa all'apertura del Museo rosanero prevista il prossimo novembre."A novembre aprirà i battenti il Museo del Palermo con tante sorprese. Una di queste è la Hall of Fame: un affascinante spazio fisico dedicato agli 11 giocatori più rappresentativi della storia rosanero. Aiutaci a sceglierli segnando le tue preferenze! Puoi selezionare un portiere, tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti, oltre all’allenatore".Questo il comunicato diramato sul sito ufficiale del club rosanero dove è possibile scegliere la propria top 11. Leggi su mediagol

Mediagol : Museo #Palermo, la Hall of Fame rosanero: i tifosi votano gli 11 giocatori più rappresentativi della storia - WiAnselmo : Museo #Palermo, la Hall of Fame rosanero: i tifosi votano gli 11 giocatori più rappresentativi della storia… - Mediagol : Museo #Palermo, la Hall of Fame rosanero: i tifosi votano gli 11 giocatori più rappresentativi della storia… - fabiolobono : #6Agosto Ospite della città di Termini Imerese l’Ammiraglio Roberto Isidori direttore marittimo della Sicilia Occ… - EmmeReports : Carcere Ucciardone, Francesca Donato (Lega): 'Situazione di invivibilità, diventi un polo museale'… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Palermo Museo Palermo, la Hall of Fame rosanero: i tifosi votano gli 11 giocatori più rappresentativi della storia Mediagol.it Sicilia: sabato riaprono aree archeologiche Himera e Monte Jato

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Torneranno visitabili da sabato 8 agosto le aree archeologiche di Himera e Monte Jato. In particolare, per quanto riguarda il Sito di Himera sarà possibile visitare l’are ...

Beni culturali, riaprono le aree archeologiche di Himera e Monte Jato

Da sabato riapriranno le aree archeologiche di Himera e Monte Jato. In particolare, per quanto riguarda il sito di Himera, sarà possibile visitare l’area archeologica del quartiere est e l’area del te ...

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Torneranno visitabili da sabato 8 agosto le aree archeologiche di Himera e Monte Jato. In particolare, per quanto riguarda il Sito di Himera sarà possibile visitare l’are ...Da sabato riapriranno le aree archeologiche di Himera e Monte Jato. In particolare, per quanto riguarda il sito di Himera, sarà possibile visitare l’area archeologica del quartiere est e l’area del te ...