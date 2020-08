MotoGp – Il pronostico di Roberto Rolfo, nuova voce di DAZN: “Marquez ha commesso un errore, Yamaha favorite” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutto pronto su DAZN per il terzo appuntamento con la MotoGp che, dopo una settimana di meritato riposo, torna in pista nel palcoscenico del circuito di Brno, in Repubblica Ceca, live domenica 9 agosto alle 14:00. Si prospetta una gara intensa, marcata da importanti assenze come quella del campione in carica Marc Marquez, operato per la seconda volta, ma anche da preziose conferme come Fabio Quartararo che, dopo aver firmato una doppietta, si gode il podio in solitaria. Al “Diablo”, però, non sarà concesso rallentare o rischia di essere sorpassato dai suoi colleghi pronti a recuperare curva dopo curva: tra questi occhio a Maverick Vinales e Jack Miller: è così che immagina il podio Roberto Rolfo, il pilota EWC, che esordirà al fianco di Niccolò ... Leggi su sportfair

