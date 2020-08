MotoGp Gp Repubblica Ceca, Rossi: “Misano potrebbe essere il posto giusto per il rinnovo” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Rinnovo? Ad agosto siamo in ferie e ce la prendiamo con calma. Misano potrebbe essere il posto giusto”. Lo ha dichiarato Valentino Rossi a margine della conferenza stampa del giovedì che anticipa il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Motomondiale: “Penso che sia un weekend molto importante per varie ragioni, dobbiamo vedere se le modifiche di Jerez mi piacciono anche qui. Brno mi piace moltissimo – spiega il ‘Dottore’ ai microfoni di Sky Sport – ma storicamente è difficile negli ultimi anni per la Yamaha. Vogliamo capire se anche qui possiamo essere competitivi. Sarà importante fare punti qua, dobbiamo cercare di lottare per il ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : I numeri alla vigilia del #CzechGP: #FQ20 punta alla tripla cifra di vantaggio su #MM93 #SkyMotori #MotoGP… - sportface2016 : #MotoGp #CzechGP, le dichiarazioni di Valentino #Rossi sul possibile rinnovo di contratto - P300it : MotoGP | Il Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 secondo Brembo - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa di Brno #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #CzechGP - Michy_92 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi sul GP di Brno in Repubblica Ceca di MotoGP: 'Pista speciale per me' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP http… -