MotoGp, Dovizioso allontana il futuro: “adesso non ci penso. L’addio di Rossi alla Yamaha? Ecco cosa penso” (Di giovedì 6 agosto 2020) Risultati non proprio esaltanti per la Ducati a Jerez, dove Andrea Dovizioso è riuscito a portare a casa un podio e un anonimo sesto posto. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesPiazzamenti che il forlivese ha intenzione di migliorare a Brno, come ammesso in conferenza stampa alla vigilia del week-end: “non sono felicissimo per quanto accaduto a Jerez, ma sono comunque felice di essere a Brno. Sarà importante sistemare quelle che sono le mie debolezze, abbiamo lavorato molto per essere pronti per il week-end. Vedremo nelle libere cosa accadrà, così da capire se apportare delle modifiche. Le Yamaha saranno molto forti, ma mi interessa vedere se saranno forti come lo erano a Jerez. C’è un’occasione per tutti dal momento che manca Marc Marquez, mancherà per una serie ... Leggi su sportfair

