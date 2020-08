MotoGp, Bagnaia mette in guardia Dovizioso: “il mio obiettivo è essere la Ducati più veloce in pista” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Gran Premio di Andalusia è finito in maniera amara per Pecco Bagnaia, fermato da un problema tecnico occorso sulla sua moto mentre navigava tranquillamente in seconda posizione. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn epilogo amaro che il pilota del Team Pramac vuole riscattare a Brno, sfruttando il suo feeling con la Ducati. Intervistato da Sky Sport, Bagnaia ha ammesso: “quest’anno mi sto trovando decisamente meglio sia col team che con la moto. L’ultimo weekend abbiamo fatto un gran lavoro e dobbiamo ripartire da questo. L’aspetto che ho perfezionato di più è la staccata. Adesso sono davvero forte in questa fase ed è stato lo step più grande che abbiamo fatto. Dal mio punto di vista, continuare in questa direzione porterà solo miglioramenti e cercheremo di farlo. ... Leggi su sportfair

Il "Dottore" è carico e cerca conferme a Brno dopo il bel podio di Jerez, ma ha parlato anche del rapporto teso tra la Rossa ed Andrea Dovizioso. Il secondo round disputato sul tracciato di Jerez de l ...

