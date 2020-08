Morto Paolo Marandola, il medico che curò Nelson Mandela (Di giovedì 6 agosto 2020) È Morto il Africa il professor Paolo Marandola. È stato uno dei medici che curò Nelson Mandela. Si è spento a 82 anni a Lusaka, in Zambia. A 82 anni si è spento in Zambia il professor Paolo Marandola. medico urologo, una vita dedicata ai viaggi e alla solidarietà, con missioni nei paesi più poveri del mondo. Recentemente si era recato in Uganda e Zimbawe, dove aveva condotto degli studi contro il Coronavirus. Potrebbe essere stato proprio il Covid, contratto in uno di questi due paesi, a essergli stato fatale. Il dottor Marandola era tornato in Zambia da pochi giorni e ci ha lasciato dopo un ricovero per gravi problemi respiratori. Seguito in una struttura americana, ... Leggi su bloglive

