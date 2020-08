Morte Carlotta Benusiglio, spunta la pista omicidio: sospettato il fidanzato (Di giovedì 6 agosto 2020) Il caso Carlotta Benusiglio potrebbe essere riaperto: gli investigatori indagano sull’ipotesi dell’omicidio, sospettato l’ex fidanzato Marco Venturi. La notte tra il 30 ed il 31 maggio 2016, il corpo di Carlotta Benusiglio viene trovato appeso ad un albero del parco di Piazza Napoli a Milano. La 37enne stilista si trovava impiccata ad un ramo con … Leggi su viagginews

