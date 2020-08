Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman, star del documentario Netflix “Audrie & Daisy” (Di giovedì 6 agosto 2020) Morta suicida a 23 anni la star del documentario Netflix “Audrie & Daisy” È Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman, una delle due protagoniste del documentario di Netflix Audrie & Daisy. A confermarlo è stata la madre della ragazza, che ha trovato il corpo senza vita martedì scorso. Il documentario, diretto da Bonni Cohen e Jon Shenk, raccontava le storie di Audrie Pott e Daisy Coleman, entrambe vittime di violenza. “Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è ... Leggi su tpi

